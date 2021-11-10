Экс-вокалистка «Ленинграда» опровергла слухи о том, что у нее украли оружие

Экс-вокалистка «Ленинграда» Светлана Колибаба прокомментировала слухи о том, что якобы из ее дома украли оружие. Об этом сообщило ИА Nation News.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у певицы дома была коллекция оружия, но ее украли. Колибаба сказала, что ничего такого на самом деле не произошло.

«Нет, ошиблись — такого нет», — рассказала она.

Ранее американская певица и актриса Леди Гага выступала возле вашингтонского Капитолия на инаугурации президента США Джо Байдена в платье из пуленепробиваемой ткани. Об этом она сама рассказала в интервью.