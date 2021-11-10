10 ноября 2021, 21:34
Экс-вокалистка «Ленинграда» опровергла слухи о том, что у нее украли оружие
Экс-вокалистка «Ленинграда» Светлана Колибаба не подтвердила информацию о краже оружия из ее дома
Экс-вокалистка «Ленинграда» Светлана Колибаба прокомментировала слухи о том, что якобы из ее дома украли оружие. Об этом сообщило ИА Nation News.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что у певицы дома была коллекция оружия, но ее украли. Колибаба сказала, что ничего такого на самом деле не произошло.
«Нет, ошиблись — такого нет», — рассказала она.
Ранее американская певица и актриса Леди Гага выступала возле вашингтонского Капитолия на инаугурации президента США Джо Байдена в платье из пуленепробиваемой ткани. Об этом она сама рассказала в интервью.