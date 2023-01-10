Знаменитости 10 января 2023, 02:55 Экс-вокалист Sex Pistols будет участвовать в Евровидении-2023 от Ирландии Metro: экс-вокалист Sex Pistols Лайдон примет участие в Евровидении-2023 от Ирландии Кинопоиск

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На Евровидении в 2023 году Ирландию будет представлять бывший вокалист легендарной группы Sex Pistols Джон Лайдон. Решение артиста сообщил портал Metro. Вместе с Лайденом выйдет на сцену его группа Public Image Limited.

На Евровидение музыканты поедут с композицией Hawaii, которую Лайдон посвятил своей супруге Норе. По словам вокалиста, эта песня о «любви, которая побеждает все».

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«Она посвящена всем, кто переживает трудные времена на жизненном пути рядом с человеком, о котором они заботятся больше всего», — заявил автор композиции.

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В группе Sex Pistols в конце 70-х Лайдон выступал под псевдонимом Джонни Роттен. Свой коллектив Public Image Limited вокалист организовал в 1978 году.

Евровидение в 2023 году по решению ЕВС перенесли из Украины в Великобританию. Музыкальный конкурс пройдет с 9 по 13 мая.

Россия в Евровидении-2023 участвовать не будет. Руководство организации объяснило это тем, что присутствие РФ может испортить репутацию конкурса. Болгария отказалась от участия в конкурсе из-за нехватки средств.