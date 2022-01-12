Экс-ведущий Versus Battle извинился перед азербайджанцами за свой скандальный рэп

Бывший ведущий Versus Battle Александрдр Тимарцев по кличке Ресторатор извинился перед «всеми азербайджанцами» за свой скандальный рэп про Нагорный Карабах. Кадры времен 2020 года почему-то только сейчас попали в интернет.

На видео Тимарцев призывает азербайджанцев встать на колени и отдать Нагорный Карабах армянам, что сопровождается смехом и оскорблениями.

«Пока очень глубоко не зашла эта провокация, глубоко извиняюсь перед всеми жителями Азербайджана. Любовь и уважение. Исключительно, ребята… Ролик, который вышел… я был сильно пьяный, я не помню, что там говорил», — сказал Ресторатор на сегодняшнем ролике. Позднее появилось еще одно видео, где Тимарцев обещает «даже не открывать свой рот на эту тему».

Ранее продюсер Игорь Матвиенко объяснил, почему популярных рэперов не зовут на «голубые огоньки»: те якобы не умеют работать на сцене и предпочитают «брать деньги» со стриминг-сервисов. Матвиенко призвал таковых учиться у старших коллег по эстрадной сцене.