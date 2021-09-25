Экс-ведущая «Спокойной ночи, малыши!» назвала отсутствие детей счастьем

Народная артистка России и бывшая ведущая «Спокойной ночи, малыши!» Ангелина Вовк заявила, что счастлива из-за отсутствия у нее детей. Она подчеркнула, что раньше сожалела об этом, но потом изменила свое отношение.

Об этом Вовк рассказала в передаче «Секрет на миллион» на НТВ. Актриса уточнила, что раньше с сожалением отвечала на вопрос об отсутствии собственных детей. Однако со временем ситуация изменилась, и сейчас она относится к этому спокойно — а иногда даже радуется.

«Иногда я думаю: „Боже мой, какое счастье, что у меня нет собственных детей!“» — отметила она.

79-летняя актриса была замужем дважды: с 1966 по 1882 год она состояла в браке с Геннадием Чертовым, а с 1982 по 1995 год — с Индржихом Гетцем. Несмотря на то, что оба брака длились более 10 лет, своих детей у актрисы не было. При этом Вовк считает, что у нее есть две внучки. Так она называет детей своих крестников — 20-летнюю Ангелину и 19-летнюю Анну.

Больше всего Вовк известна как ведущая ряда шоу — «Спокойной ночи, малыши!», «Утренняя почта», «Музыкальный киоск», «Будильник», «В гостях у сказки», а также «Доброе утро, Россия!» и «Танцы со звездами». Кроме того, она снялась в нескольких фильмах.