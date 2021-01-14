Как отметила актриса, решение разойтись было принято бывшими возлюбленными в прошлом году. По словам знаменитости, супруги жили мирно и сильно не ссорились.

«Нельзя сказать, что было гладко. Но бурно не было. Я научилась молчать. Он научился сводить на нет», — пояснила Неведрова.

Телеведущая уточнила, что дети пары Мари-Николь и Мартин не были свидетелями даже их небольших конфликтов. Вместе с тем наследники не видели здоровых семейных отношений. Натали добавила, что они с Евгением пробовали исправить ситуацию и даже ходили к психологу. Несмотря на эти попытки сохранить брак не получилось.

Неведрова призналась, что в настоящий момент чувствует себя окрыленной. Женщина намерена остаться в хороших отношениях с Машковым, так как он является отцом ее детей. Она заключила, что хочет чувствовать лишь благодарность к бывшему избраннику.