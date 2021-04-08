Экс-участница «Уральских пельменей» рассказала, где найти холостого мужчину

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась со своими подписчицами в Instagram лайфхаком. Актриса рассказала, где одиноким девушкам искать холостых мужчин.

«Представляете, сейчас была в магазине на районе, куда ходят все мои соседи. Встретила там соседа, вот вам кстати лайфхак, где можно встретить молодого, красивого и неженатого мужчину — в отделе полуфабрикатов!» — рассказала звезда.

Юлия предположила, что женатый мужчина вряд ли бы заглянул в отдел с замороженными пельменями.

Михалкова немного побеседовала с новым знакомым. Оказалось, что ее сосед следит за девушкой в Instagram последние полгода. Он хотел найти преподавателя по технике речи, и наткнулся на ее аккаунт в соцсети, где она делится актерскими секретами.

Актриса Юлия Михалкова задумалась снять фильм о Крайнем Севере. Она с конца прошлого года писала сценарий и в конце марта его закончила.

В прошлом году актриса выпустила книгу под названием «Не говори мужчинам „НЕТ!“». В ней она вспоминает друзей, наставников и возлюбленных, — каждый из которых стал для нее учителем, и подарил ей уникальный опыт,

Юлия Михалкова ушла из известного коллектива «Уральских пельменей» в 2019 году.