Экс-участница шоу «Холостяк» раскрыла секреты закулисья

Алла Лагутина, которая участвовала в четвертом сезоне шоу «Холостяк», спустя шесть лет раскрыла секреты закулисья. Об этом сообщил сайт kp.ru.

В 2016 году девушка боролась за сердце певца Алексея Воробьева, главного холостяка четвертого сезона. По ее словам, сказочность проекта — только экранная картинка.

Первым разочарованием уроженки Сибири оказалось интервью в Москве.

«Мне не давали говорить то, что я хотела. Нужны были какие-то хайповые реплики, которые выставляли бы меня в некрасивом свете», — отметила Лагутина.

Она хотела рассказать про озеро Байкал. Однако участнице запретили это, потому что эта тема якобы никому не интересна.

«Лучше трясти нижним бельем и рассказывать про прошлые отношения», — сказала Лагутина.

На проекте забирают телефоны и обыскивают вещи. «Вплоть до того, что копаются в нижнем белье!» — добавила девушка.

Кроме того, на шоу бешенный ритм. Участницы постоянно ходили голодные и не выспавшиеся. Первую серию снимали трое суток, поэтому по пять часов без перерыва стояли на каблуках. Спать разрешали только с косметикой на лице, после чего подъем и продолжение съемок.

Лагутина считает, что превратилась из веселой, сумасшедшей и безбашенной девуши в злую, угрюмую и недовольную.