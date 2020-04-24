Экс-участница «Дома-2» страдает от паралича лица

Кутузова рассказала, что на прошлой неделе появились первые признаки ухудшения: у нее начало стрелять в ухе, а затем онемела часть языка. Через три дня левый глаз перестал закрываться, рот перекосило, а левую часть лица парализовало полностью. Теперь она не может пить и есть. Девушка надеется, что ей удастся справиться с этим недугом.

«Мне дико трудно с вами делиться, но я надеюсь, что могу хоть чем-то помочь людям, которые попали в такую же беду», — отметила Кутузова.