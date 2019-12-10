Экс-участница «Дома-2» показала «губы дьявола»

Литинская решилась на новую процедуру. При помощи филлеров медики изменили контур ее губ. Теперь он приобрел волнистую форму.

Фотографию результата девушка опубликовала на странице в социальной сети Instagram. «Я это сделала! Теперь у меня тоже „губы дьявола“. Вам нравится новая мода?», — написала звезда.

Не всем подписчикам Литинской понравилось изменение экс-участницы телешоу. Часть из них даже решила, что она разыграла поклонников и отредактировала снимок.

«Фотошоп», «Это ужасно», «Да это фотошоп, а в сторис просто накрасила так губы, чтобы заинтриговать и привлечь внимание, она же адекватная девушка, она бы такого не сделала собой», «Такие губы у тебя были красивые, и зачем ты это сделала», «Фотошоп однозначно, не могут так заостренно сделать», — отметили подписчики.