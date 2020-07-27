Экс-участница «Дома-2» Мария Петровская беременна

Мария покинула телестройку 15 лет назад. Сейчас она стала успешным стилистом по волосам, открыла собственный салон в центре столицы. В личной жизни у нее также все хорошо, она встречается с бизнесменом, от которого ждет ребенка. Недавно молодой человек сделал экс-участнице «Дома-2» предложение. Как только на свет родится ребенок, пара сыграет свадьбу.

Петровская находится на седьмом месяце беременности. От токсикоза она не страдает, однако у нее обострилось обоняние и начались перепады настроения. Пол ребенка Мария пока не называет. Скажет об этом только после родов. На данный момент он известен только ей и отцу малыша.

Засиживаться в декрете экс-участница реалити-шоу не собирается. В планах у Петровской запустить линию косметики для волос под собственным брендом.