Экс-участница «Дома-2» Катя Жужа стала мамой во второй раз

Отмечается, что Жужа долгое время не могла забеременеть. Вместе со своим супругом, автогонщиком Артемом Маркеловым, они долгое время ходили по врачам. Однако у них не нашли никаких недугов. Экс-участница телестройки начала думать об ЭКО, но муж ее отговорил. В итоге у нее все-таки получилось забеременеть.

Пока Жужа не раскрывает имени и пола малыша, но признается, что очень счастлива.

«Добро пожаловать в новую жизнь!» — написала бывшая участница на своей странице в Instagram.