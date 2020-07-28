28 июля 2020, 15:15
Экс-участница «Дома-2» Катя Жужа стала мамой во второй раз
Катя Жужа, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», родила второго ребенка в 32 года. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на личную страницу девушки в соцсетях.
Отмечается, что Жужа долгое время не могла забеременеть. Вместе со своим супругом, автогонщиком Артемом Маркеловым, они долгое время ходили по врачам. Однако у них не нашли никаких недугов. Экс-участница телестройки начала думать об ЭКО, но муж ее отговорил. В итоге у нее все-таки получилось забеременеть.
Пока Жужа не раскрывает имени и пола малыша, но признается, что очень счастлива.
«Добро пожаловать в новую жизнь!» — написала бывшая участница на своей странице в Instagram.