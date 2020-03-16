Экс-участник «Гражданской Обороны» умер в 55 лет

Онлайн-газета ссылается на подругу музыканта, Ксению Кислицину, которая подтвердила, что Рябинов умер у себя дома. «К сожалению, это так, Константин Валентинович скончался. Это произошло дома, результатов вскрытия пока нет», — указала она.

По ее словам, она не могла попасть к себе в квартиру, в которой она проживала с музыкантом, так как дверь была заперта изнутри, а на звонок никто не подходил. Тело обнаружили уже после вызова полиции. Женщина также подчеркнула, что Константин не имел серьезных заболеваний.

55-летний музыкант основал «Гражданскую Оборону» вместе со своим другом Егором Летовым. Рябинов ушел из группы в 1999 году, начав сольную карьеру. Он играл во многих других проектах.

Второй основатель группы — Егор Летов — умер в 2008 году из-за проблем с алкоголем.