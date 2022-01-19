Экс-супруга рэпера Гуфа Айза рассказала о смене фамилии

Блогер и телеведущая Айза Долматова решила отомстить бывшему мужу, рэперу Гуфу сменой фамилии. По словам знаменитости, ее супруг обошелся с ней подло, предложив в 2021 году воссоединиться, а затем женился на другой, написали «Дни.ру».

В своем Instagram-аккаунте Айза рассказала, что в одном из ЗАГСов Москвы ей отказали в смене фамилии. Однако она решила поехать в другое отделение и завершить начатое.

О том, какую фамилию Айза решила взять на этот раз, она не сообщила. Некоторые ее поклонники предположили, что девушка захотела вернуться к фамилии Анохина. В шапке профиля в Instagram она написала никнейм «A I Z A — L I L O O N A A I».

Блогер и телеведущая воспитывает сына Сами, который появился на свет в 2010 году от рэпера Гуфа. В 2017 году она родила сына Элвиса от серфера Дмитрия Анохина, с которым состояла в браке с 2015 по 2020 год. Вскоре после развода девушка начала встречаться с певцом Олегом Майами, однако отношения продлились недолго.