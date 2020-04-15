    15 апреля 2020, 17:43

    Экс-супруга Гогунского раскрыла причину развода

    Анастасия Кременчугская

    Ирина Маирко, бывшая жена звезды сериала «Универ» Виталия Гогунского, в беседе с сайтом Teleprogramma.pro назвала истинную причину развода с актером. Она сообщила, что ему не нужна семья.

    Ирина и Виталий знакомы более 12 лет. В 2010 году у них родилась дочь, в 2013-м актер женился на девушке по имени Анна, но их брак распался. В 2017 году Гогунский женился на Ирине.

    По словам экс-супруги, у актера началась депрессия сразу после свадьбы.

    «Виталик просыпался в пять вечера и до девяти утра играл у телевизора в приставку», — рассказала она.

    Отношения супругов окончательно ухудшились после попытки сделать совместный проект. Ирина отвечала за организационные моменты, Виталий взял на себя сценарий. По словам Маирко, он не сделал ничего.

    В мае 2018-го пару развели, написал сайт «Дни.ру». Летом следующего года Ирина и Виталий вновь попытались наладить совместную жизнь. Но у них опять ничего не получилось.

    Экс-возлюбленная Гогунского уверена, что актер так ничего и не понял. Он остался лентяем и бездельником с мечтами о великом будущем.