Экс-супруга Арми Хаммера отреагировала на его переписки про насилие и каннибализм

Близкий друг бывшей жены артиста рассказал, что модель знала про многочисленные измены мужа. Однако она и не думала, что тот думает про насилие. Последние новости повергли Чемберс в шок и вызвали отвращение.

«Многие из этих женщин связывались с Элизабет. Хотя сначала она не хотела признаваться себе в этом, теперь она знает, что они говорят правду. У Арми была сторона, о которой она не знала. Она не понимает, было ли так всегда или случилось что-то, что полностью изменило его», — рассказал друг телеведущей.

Арми Хаммер и Элизабет Чемберс поженились в 2010 году. Они воспитывали дочь Харпер Грейс и сына Форда Дугласа Арманда. Летом 2020-го актер объявил о разводе.

В январе в соцсетях распространились скриншоты переписок Хаммера с женщиной. Он писал, что хочет съесть ее, выпить кровь и подержать ее бьющееся сердце в своих руках. Многие поклонники допустили, что скриншоты — подделка. Однако однако писательница и бывшая супруга актера Джоша Лукаса Джессика Чинчин Энрикес подтвердила их подлинность. В сентябре она сходила на свидание с артистом, а позже заблокировала его в социальных сетях.