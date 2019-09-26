Экс-супруга Александра Серова продала подаренный артистом дом

Недвижимость расположена в элитном поселке в Подмосковье. Стебенева после развода с Серовым некоторое время жила там с новым супругом. Теперь же они строят собственный дом, а пока работы не закончены, они живут в съемной квартире.

Новый дом Елены будет площадью 250 метров, сообщил сайт «Дни.ру». Заселиться в него супруги планируют в конце следующего лета. Бывшая жена Серова заявила, что дизайном особняка она займется сама, поскольку имеет опыт в этом деле.

«Мы с мужем долго спорили, какой метраж должен быть у нового дома. Остановились на этом. Дом будет двухэтажным, но, если бы была такая возможность, я бы вообще предпочла одноэтажный», — заключила Стебенева.

Елена Стебенева и Александр Серов прожили в браке 19 лет. У бывших супругов есть 26-летняя дочь Мишель, которая совсем недавно вышла замуж.