Экс-супруг Пелагеи женился на дочери миллионера

Бывший муж певицы Пелагеи хоккеист Иван Телегин 29 августа женился на дочери миллионера Марии Гончар. Скромная церемония состоялась в одном из подмосковных ЗАГСов. Пышную свадьбу молодожены устроят позже.

Как сообщил Starhit, пара встречалась около двух лет. Роман с Гончар начался после того, как Телегин ушел от Пелагеи. Предложение хоккеист сделал весной 2021 года в Нижневартовске.

Пелагея вышла замуж за Ивана Телегина в 2016 году. У них растет общая дочь. Супруги развелись в 2020 году. Четверть доходов хоккеиста по суду будет перечисляться в качестве алиментов на специальный счет. Деньги певица сохранит до совершеннолетия дочери.

Бывшие супруги продолжают делить имущество. Пелагее по решению суда досталась вся недвижимость Телегина — квартира и загородный дом. Он подал встречный иск. Хоккеист уверен, что певица во время брака перечисляла все свои гонорары матери.