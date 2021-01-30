Экс-супруг Началовой решил подать в суд на Долину

Бывший муж Юлии Началовой Дмитрий Ланской хочет подать в суд на певицу Ларису Долину. Он считает, что она его оскорбила в эфире одного шоу. Информацией поделилась бывший продюсер группы «Иванушки» Олеся Сазыкина.

«Пусть теперь подает в суд на Ларису Долину, потому что в программе она назвала его ничтожеством прямо в эфире. А еще — на Иру Салтыкову, Ксению Собчак, которые тоже говорили о нем не очень хорошие слова», — передало ее слова РИА ФАН.

Речь идет о программе «Док-Ток», где обсуждали жизнь Юлии Началовой. В эфире передачи Долина назвала ее экс-супруга «ничтожеством». Она заявила, что Дмитрий Ланской виновен в ухудшении здоровья молодой певицы. Мол, брак с ним испортил ей жизнь.

Другие гости студии тоже подхватили эту тему и признались, что знали о давлении супруга на Началову. По их словам, Ланской постоянно заставлял ее худеть. Известно, что именно длительный период похудения чуть не привел певицу к анорексии и крупным проблемам со здоровьем.

Долина подчеркнула, что друзья неоднократно говорили Началовой, что нужно остановиться, но она стояла на своем и никого не слушала.

Пиар-директор покойной исполнительницы Анна Исаева рассказала, что хоккеист Александр Фролов бросил Юлию Началову ради ее подруги, которая была женой друга спортсмена. Период расставания, по словам Исаевой, девушка переживала тяжело.