Экс-супруг Лолиты написал на нее новое заявление в полицию

Сегодня Лолита окончательно развелась с тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. Бракоразводный процесс длился семь месяцев. И теперь уже бывший муж обвиняет артистку в клевете.

«Это заняло семь месяцев, потому что Лолита и ее адвокат хотели признать наш брак фиктивным и лишить меня сразу всего — российского и израильского гражданства. Это дело заранее было проигрышным, но зато дало возможность пиариться на нем и поливать меня грязью в телепередачах», — рассказал Иванов.

Однако теперь, по его мнению, Лолита должна ответить по закону за свои обвинения. Поэтому Иванов написал заявление в полицию с просьбой провести проверку по клевете. Он напомнил, что против него также были выдвинуты обвинения в том, что он якобы пытался отравить певицу БАДами.

«Я написал заявление в полицию с просьбой провести проверку по клевете. Любой человек, несмотря на звездный статус, должен отвечать за свои слова», — заявил Иванов.

Адвокат знаменитости Сергей Жорин в беседе с «360» рассказал, что Лолита очень довольна тем, что бракоразводный процесс закончен и они с Ивановым официально больше не муж и жена.