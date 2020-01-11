    11 января 2020, 23:03

    Экс-солистка «ВИА Гры» рассказала из-за чего попала в психбольницу

    Валерия Шафирко

    Экс- участница популярной группы «ВИА Гра» 45-летняя Алена Винницкая рассказала в эфире телеканала «Украина» из-за чего ей пришлось пройти лечение в психбольнице.

    По словам Винницкой, в первый состав «ВИА Гры» она попала практически случайно и именно этот состав группы испытывал самую большую популярность и в то же время колоссальное давление. При этом, как отметила артиска, отношение к участницам было как к «рабочим лошадям».

    Певицу и ее коллегу Надежду Мейхер во время гастролей часто селили в номер с одной кроватью. Кроме того, с приходом в группу Анны Седаковой между девушками начались конфликты.

    По словам Винницкой, из коллектива она «ушла в никуда и без денег».

    Когда популярность артистки спала, у нее начали портиться отношения с мужем Сергеем Большим. Дело дошло до того, что в 2014 году пара разъехалась на два года. На фоне расставания Винницкая как раз и попала в психиатрическую больницу.

    Как отметила певица, работа со специалистами помогла ей наладить отношения с мужем. Сейчас супруги мечтают о детях.