Экс-солистка «ВИА Гры» рассказала из-за чего попала в психбольницу

По словам Винницкой, в первый состав «ВИА Гры» она попала практически случайно и именно этот состав группы испытывал самую большую популярность и в то же время колоссальное давление. При этом, как отметила артиска, отношение к участницам было как к «рабочим лошадям».

Певицу и ее коллегу Надежду Мейхер во время гастролей часто селили в номер с одной кроватью. Кроме того, с приходом в группу Анны Седаковой между девушками начались конфликты.

По словам Винницкой, из коллектива она «ушла в никуда и без денег».

Когда популярность артистки спала, у нее начали портиться отношения с мужем Сергеем Большим. Дело дошло до того, что в 2014 году пара разъехалась на два года. На фоне расставания Винницкая как раз и попала в психиатрическую больницу.

Как отметила певица, работа со специалистами помогла ей наладить отношения с мужем. Сейчас супруги мечтают о детях.