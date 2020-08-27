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    27 августа 2020, 21:07

    Экс-солистка «Тату» перечислила свои пластические операции

    Алена Макаренко

    Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова рассказала о пластике, которую она делает. Отношением к косметологическим процедурам артистка поделилась в фильме «Волкова. Исповедь» на медиаплатформе Premier.
    Экс-солистка «Тату» перечислила свои пластические операции

    Волкова получает много критики в свой адрес. Хейтеры пишут, что она не похожа на себя из-за пластики.

    «Говорят, что лицо перерезано, глаза сделаны в азиатской форме и нос отрезала», — вспомнила певица.

    Она призналась, что увеличила себе только грудь, причем это было почти 10 лет назад. Артистка ходит к косметологам, делает биоревитализацию, мезотерапию, ботокс, накачивает губы. С глазами она никогда ничего не делала, добавила Волкова.

    «Может быть, стрелки и ресницы делают глаза раскосыми. Я люблю экспериментировать со своей внешностью, — заявила музыкальная исполнительница.

    По ее мнению, женщина должна меняться, написала «Вечерняя Москва». Она не понимает своих знакомых, которые всю жизнь ходят с одной прической и цветом волос.

    «Пока я молодая, почему нет?» — объяснила Волкова.

    Она предположила, что экспериментов не захочется, только когда будет «бабушкой старенькой».

    Новости SMI.FM