Экс-солистка «Тату» перечислила свои пластические операции

Волкова получает много критики в свой адрес. Хейтеры пишут, что она не похожа на себя из-за пластики.

«Говорят, что лицо перерезано, глаза сделаны в азиатской форме и нос отрезала», — вспомнила певица.

Она призналась, что увеличила себе только грудь, причем это было почти 10 лет назад. Артистка ходит к косметологам, делает биоревитализацию, мезотерапию, ботокс, накачивает губы. С глазами она никогда ничего не делала, добавила Волкова.

«Может быть, стрелки и ресницы делают глаза раскосыми. Я люблю экспериментировать со своей внешностью, — заявила музыкальная исполнительница.

По ее мнению, женщина должна меняться, написала «Вечерняя Москва». Она не понимает своих знакомых, которые всю жизнь ходят с одной прической и цветом волос.

«Пока я молодая, почему нет?» — объяснила Волкова.

Она предположила, что экспериментов не захочется, только когда будет «бабушкой старенькой».