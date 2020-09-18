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    18 сентября 2020, 11:24

    Экс-солистка «Ленинграда» Юлия Коган стала мамой во второй раз

    Полина Петрова

    Бывшая солистка музыкальной группировки «Ленинград» Юлия Коган стала мамой во второй раз. 39-летняя артистка рассказала в своем Instаgrаm-аккаунте, что родила дочь.
    Экс-солистка «Ленинграда» Юлия Коган стала мамой во второй раз

    Женщина скрывала факт беременности от поклонников. Она сообщила, что девочку назвали Евой, пишет сайт NEWS.ru.

    «Карантин с пользой провела», — подписала певица снимок с ребенком.

    Пользователи Сети признались, что заметили скрытность Коган в последние месяцы. Так, в соцсетях артистки появлялись только фотографии, сделанные крупным планом либо старые фотографии.

    Накануне одна из поклонниц заметила, что в опубликованном отрывке из клипа на новую песню у экс-вокалистки «Ленинграда» заметны признаки беременности в виде округлившегося живота. Поклонница спросила, можно ли поздравить певицу со скорым прибавлением.

    «Просто жирная стала», — пошутила знаменитость.

    Ева стала вторым ребенком у Коган и Антона Бута. Старшая дочь — шестилетняя Лиза.

    Ранее лидер лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров заявил, что не будет участвовать в выборах в Госдуму в следующем году. Он объясняет, что несмотря на вступление в «Партию Роста» 20 февраля это мероприятие его не интересует.

    Новости SMI.FM