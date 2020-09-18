Экс-солистка «Ленинграда» Юлия Коган стала мамой во второй раз

Женщина скрывала факт беременности от поклонников. Она сообщила, что девочку назвали Евой, пишет сайт NEWS.ru.

«Карантин с пользой провела», — подписала певица снимок с ребенком.

Пользователи Сети признались, что заметили скрытность Коган в последние месяцы. Так, в соцсетях артистки появлялись только фотографии, сделанные крупным планом либо старые фотографии.

Накануне одна из поклонниц заметила, что в опубликованном отрывке из клипа на новую песню у экс-вокалистки «Ленинграда» заметны признаки беременности в виде округлившегося живота. Поклонница спросила, можно ли поздравить певицу со скорым прибавлением.

«Просто жирная стала», — пошутила знаменитость.

Ева стала вторым ребенком у Коган и Антона Бута. Старшая дочь — шестилетняя Лиза.

Ранее лидер лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров заявил, что не будет участвовать в выборах в Госдуму в следующем году. Он объясняет, что несмотря на вступление в «Партию Роста» 20 февраля это мероприятие его не интересует.