20 февраля 2020, 20:25
Экс-солистка «Ленинграда»: я не вижу Шнурова в Госдуме
Бывшая вокалистка группировки «Ленинград» Юлия Коган обсудила с радио Sputnik сообщение о том, что лидер коллектива Сергей Шнуров вступил в «Партию роста».
Коган призналась, что не видит артиста в качестве депутата Госдумы. По ее мнению, каждый должен заниматься своим делом, а дело Шнурова — либо заниматься музыкой, либо петь или писать.
«А политикой пусть занимаются политики», — резюмировала певица.
В свою очередь представитель лидера «Партии роста» Оксана Беляева рассказала, что Шнуров сам изъявил желание вступить во фракцию. За его кандидатуру все члены партии проголосовали единогласно.