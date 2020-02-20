Экс-солистка «Ленинграда»: я не вижу Шнурова в Госдуме

Коган призналась, что не видит артиста в качестве депутата Госдумы. По ее мнению, каждый должен заниматься своим делом, а дело Шнурова — либо заниматься музыкой, либо петь или писать.

«А политикой пусть занимаются политики», — резюмировала певица.

В свою очередь представитель лидера «Партии роста» Оксана Беляева рассказала, что Шнуров сам изъявил желание вступить во фракцию. За его кандидатуру все члены партии проголосовали единогласно.