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    03 сентября 2020, 10:18

    Экс-солистка группы SEREBRO обнажилась для фото

    Анастасия Кременчугская

    Полина Фаворская, бывшая участница группы SEREBRO, полностью разделась для фотографии и поделилась снимком с подписчиками на своей странице в Instagram. Об этом сообщил «СтарХит».

    Ранее исполнительница показала свои формы на сцене, теперь же она делает это на фотосессиях. Новые откровенные кадры, на которых Фаворская полностью голая, оценили подписчики звезды.

    На снимки экс-солистка группы SEREBRO словно бежит куда-то.

    «Я хаос. Ты — мой фрактальный мир», — подписала она фотографию.

    Пользователи социальной сети Instagram принялись засыпать певицу комплиментами, написало информационное агентство Nation News.

    «Идеальная фигура», —написал один из фанатов.

    Другие пользователи называли Фаворскую русалкой, а несколько подписчиков даже сравнили исполнительницу с Маргаритой из романа Михаила Булгакова.

    «Прям Маргаритта в воплощении хаоса», — написал один из них.

    Но нашлись и те, кто не одобрил поведение певицы.

    «Аккаунт на порнхабе с каждым постом все ближе и ближе», — написал молодой человек.

    Новости SMI.FM