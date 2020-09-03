Экс-солистка группы SEREBRO обнажилась для фото

Ранее исполнительница показала свои формы на сцене, теперь же она делает это на фотосессиях. Новые откровенные кадры, на которых Фаворская полностью голая, оценили подписчики звезды.

На снимки экс-солистка группы SEREBRO словно бежит куда-то.

«Я хаос. Ты — мой фрактальный мир», — подписала она фотографию.

Пользователи социальной сети Instagram принялись засыпать певицу комплиментами, написало информационное агентство Nation News.

«Идеальная фигура», —написал один из фанатов.

Другие пользователи называли Фаворскую русалкой, а несколько подписчиков даже сравнили исполнительницу с Маргаритой из романа Михаила Булгакова.

«Прям Маргаритта в воплощении хаоса», — написал один из них.

Но нашлись и те, кто не одобрил поведение певицы.

«Аккаунт на порнхабе с каждым постом все ближе и ближе», — написал молодой человек.