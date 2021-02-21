Экс-солистка «Демо» раскрыла, как победила наркозависимость за день

Бывшая солистка российской поп-группы «Демо» Александра Зверева победила наркотическую зависимость. Об этом сообщило издание «Собеседник».

С этой темной стороной она столкнулась в 20 лет, когда была на пике своей популярности. Зверева принимала запрещенные вещества полгода, пока не решилась покончить с этим по «собственному желанию и решению».

«Полгода я играла в эту распространенную в шоу-бизнесе игрушку. А потом сделала шаг на сторону света — по своему собственному желанию и решению. Без труда и ломок — бросила в один день», — рассказала музыкальная исполнительница.

Российской певице и диджею сейчас 39 лет. Живет в США, замужем, занимается выпуском одежды для беременных женщин, ведет трезвый образ жизни и не курит. Знаменитость признается, что тогда легко отделалась.

В марте 1999-го Александра Зверева стала солисткой группы «Демо». Летом того же года песни «Солнышко» и «2000 лет» занимали первые места в хит-парадах.

Ранее психиатр-нарколог Игорь Лазарев рассказал, почему тяжело вылечить зависимость от кокаина. От этого наркотика быстро развивается очень сильная психическая зависимость, поскольку он действует на дофаминовую систему мозга — «на систему награды».