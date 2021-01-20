facebook_pixel
    20 января 2021, 14:18

    Экс — солистка «Бурановских бабушек» оценила идею выступления с Little Big

    Полина Петрова

    Бывшая солистка коллектива «Бурановские бабушки» Ольга Туктарева, которая в настоящее время поет с другими исполнительницами под брендом «Бабушки из Буранова», оценила идею исполнить песню с группой Little Big, пишет сайт NEWS.ru.
    Экс — солистка «Бурановских бабушек» оценила идею выступления с Little Big

    Песня Uno, которая должна была представить Little Big на Евровидении, вошла в десятку самых популярных у россиян в прошлом году. Туктарева отметила, что к созданию коллаборации с этими артистами необходимо подходить со всей ответственностью.

    «Мы аккуратны в этом вопросе. Принимаем решение совместно. У нас получаются интересные дуэты. Нужно пробовать и смотреть, что получится», — пояснила вокалистка.

    Туктарева уверена, что благодаря солистам Little Big Евровидение может стать более разнообразным. Она назвала артистов «неординарными, заводными». Туктарева вспомнила выступление Бурановских бабушек на Евровидении в 2012 году и дала советы группе на случай, если она примет участие в европейском конкурсе.

    «Мой совет: легко к этому относиться и главное — делать все от души», — поделилась рекомендациями артистка.

    Она призналась, что в свое время на нее давили чувство ответственности и лишние сомнения.