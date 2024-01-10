10 января 2024, 17:54
Экс-солистка Большого театра Милашкина умерла в возрасте 89 лет
Советская оперная певица, бывшая солистка Большого театра Тамара Милашкина скончалась на 90-м году жизни. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал музыкального критика Сергея Буланова.
Последнее выступление певицы состоялось 9 марта 1990 года в Большом театре, после Милашкина уехала жить в Австрию.
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«Я всякий раз, собираясь послушать Сцену письма Татьяны или Колыбельную Волховы включаю записи именно Тамары Милашкиной», — отметил Буланов.
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