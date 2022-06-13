Экс-солист «Ласкового моя» опроверг участие в кортеже «стреляющей» свадьбы

Информация об участии в кортеже «стреляющей» свадьбы автомобиля бывшего солиста «Ласкового мая» Владимира Шурочкина не подтвердилась. «360» связались с самим артистом и пресс-службой МВД по Москве, там заявили, что сообщение о кортеже и стрельбе к ним не поступало.

«Я не понимаю всех этих вопросов, какой кортеж. Я сейчас двигаюсь в автомобиле и совершенно не знаю, о чем речь. Мне 56 лет и я не понимаю, какой кортеж, какая свадьба. Глупость какая-то. <…> У меня нет оснований для комментариев. Я понятия не имею, о чем вы мне рассказываете», — сообщил «360» Шурочкин.

Ранее в Telegram-канале «112» появилась информация, что шесть элитных иномарок двигались в кортеже по Боровскому шоссе в сторону центра Москвы. Участники торжества стали палить в воздух, напугав прохожих. В кортеже заметили Audi А8, якобы принадлежащую экс-солисту «Ласкового мая» и отцу певицы Нюши, Владимиру Шурочкину. Артист заявил, что не знает, о каком кортеже идет речь.