Экс-невестка Бондарчука вновь станет мамой

Бывшая жена актера Сергея Бондарчука Тата Мамиашвили в третий раз станет мамой. Об этом светская львица рассказала в своем Instagram-аккаунте.Она приложила фотографию со своим нынешним мужем Филиппом Фроловым. Об этом сообщила «Газета.ru».

Тата Мамиашвили вышла замуж за Филиппа Фролова 22 октября 2020 года. Свадьба проходила тайно, знаменитости довольно долго не афишировали свои отношения.

Их роман завязался сразу после развода с Сергеем Бондарчуком. Судя по фотографии, девушка находится на четвертом-пятом месяце беременности. На фотографии Фролов целует Мамиашвили. Супруги выглядят счастливыми.

«С Днем Рождения, мой самый лучший человек! Подарок с меня!» — обратилась Мамиашвили к своему супругу.

У Сергея Бондарчука и Таты Мамиашвили родились двое дочерей — Маргарита и Вера. На данный момент супруги продолжают общаться и совместно воспитывают дочерей.