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    01 января 2022, 09:21

    Экс-менеджера Ким Кардашьян обнаружили мертвой в багажнике машины

    Экс-менеджера Ким Кардашьян Анджелу Кукавски обнаружили мертвой в багажнике машины

    Ирэна Вороник

    Бывшего менеджера певицы Никки Минаж и телезвезды Ким Кардашьян Анджелу Кукавски обнаружили мертвой в багажнике машины его возлюбленного. Такое сообщение опубликовало издание Variety. Со ссылкой на собственные источники СМИ сообщило, что предполагаемое убийство произошло еще 22 декабря.

    Экс-менеджера Ким Кардашьян обнаружили мертвой в багажнике машины

    Предположительно, молодой человек по фамилии Баркер убил девушку в их общем доме, потом спрятал тело в автомобиле и уехал в Сими-Вэлли, где попался правоохранителям. Теперь он арестован и обвиняется в убийстве. По предварительным данным, причиной смерти бывшего менеджера мировых звезд стала серьезная травма головы, а также удушение. Есть также сведения, что при убийстве могли быть задействованы нож и огнестрельное оружие.

    «Анджела была действительно лучшей. Она заботилась о каждом из нас и делала невозможное. Ее будет очень не хватать, и мы выражаем искренние соболезнования семье и близким в это самое трудное время», — сказали журналистам члены семьи Кардашьян-Дженнер.

    У Кукавски осталось пятеро детей. Она была специалистом в бухгалтерском учете и вела финансовую часть работы известных артистов, спортсменов и бизнесменов.

    Ранее стало известно, что Ким Кардашьян не стала реагировать на многочисленные обращения к ней Канье Уэста, который решил вернуть свою бывшую возлюбленную. Он говорил об этом со сцены, публиковал посты в социальных сетях, потом полностью удалял свои страницы и всеми способами привлекал к себе внимание. Однако вместо примирения Ким Кардашьян подала документы в суд, чтобы ее официально развели с Уэстом как можно скорее.