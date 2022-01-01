Экс-менеджера Ким Кардашьян обнаружили мертвой в багажнике машины

Бывшего менеджера певицы Никки Минаж и телезвезды Ким Кардашьян Анджелу Кукавски обнаружили мертвой в багажнике машины его возлюбленного. Такое сообщение опубликовало издание Variety. Со ссылкой на собственные источники СМИ сообщило, что предполагаемое убийство произошло еще 22 декабря.

Предположительно, молодой человек по фамилии Баркер убил девушку в их общем доме, потом спрятал тело в автомобиле и уехал в Сими-Вэлли, где попался правоохранителям. Теперь он арестован и обвиняется в убийстве. По предварительным данным, причиной смерти бывшего менеджера мировых звезд стала серьезная травма головы, а также удушение. Есть также сведения, что при убийстве могли быть задействованы нож и огнестрельное оружие.

«Анджела была действительно лучшей. Она заботилась о каждом из нас и делала невозможное. Ее будет очень не хватать, и мы выражаем искренние соболезнования семье и близким в это самое трудное время», — сказали журналистам члены семьи Кардашьян-Дженнер.

У Кукавски осталось пятеро детей. Она была специалистом в бухгалтерском учете и вела финансовую часть работы известных артистов, спортсменов и бизнесменов.

Ранее стало известно, что Ким Кардашьян не стала реагировать на многочисленные обращения к ней Канье Уэста, который решил вернуть свою бывшую возлюбленную. Он говорил об этом со сцены, публиковал посты в социальных сетях, потом полностью удалял свои страницы и всеми способами привлекал к себе внимание. Однако вместо примирения Ким Кардашьян подала документы в суд, чтобы ее официально развели с Уэстом как можно скорее.