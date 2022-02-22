Экс-менеджер Тома Круза рассказал, каким актер был в молодости

Первый менеджер актера Тома Круза Эйлин Берлин рассказал, какой у звезды в молодости был характер. По его словам, Круз молодые годы был очень тяжелым человеком. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Daily Mail.

По словам Берлина, характер актера был очень всплыльчивым. Однако объяснить это можно было неуверенностью Круза в себе.

«Чего я никогда не видела в Томми, так это реального проявления счастья. Он всегда был очень честолюбив и полон решимости стать звездой. И это сделало его перфекционистом», — заявила Берлин.

Мужчина заключил контракт с Крузом в тот момент, когда знаменитости было всего 18 лет. В тот момент агент разрешил актеру пожить у себя. По словам Берлина, в тот период Круз очень много времени проводил, рассматривая себя в зеркале. Перед одной из съемок актер встал перед зеркалом в одном нижнем белье и долго смотрел на свои мышцы.

«У Томми был ужасный характер. Он сильно злился на своего родного отца. Он был капризным и мог завестись по щелчку пальцев», — вспомнила Берлин.