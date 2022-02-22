facebook_pixel
    22 февраля 2022, 17:59

    Экс-менеджер Тома Круза рассказал, каким актер был в молодости

    Арина Бобкова

    Первый менеджер актера Тома Круза Эйлин Берлин рассказал, какой у звезды в молодости был характер. По его словам, Круз молодые годы был очень тяжелым человеком. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Daily Mail.

    Экс-менеджер Тома Круза рассказал, каким актер был в молодости

    По словам Берлина, характер актера был очень всплыльчивым. Однако объяснить это можно было неуверенностью Круза в себе.

    «Чего я никогда не видела в Томми, так это реального проявления счастья. Он всегда был очень честолюбив и полон решимости стать звездой. И это сделало его перфекционистом», — заявила Берлин.

    Мужчина заключил контракт с Крузом в тот момент, когда знаменитости было всего 18 лет. В тот момент агент разрешил актеру пожить у себя. По словам Берлина, в тот период Круз очень много времени проводил, рассматривая себя в зеркале. Перед одной из съемок актер встал перед зеркалом в одном нижнем белье и долго смотрел на свои мышцы.

    «У Томми был ужасный характер. Он сильно злился на своего родного отца. Он был капризным и мог завестись по щелчку пальцев», — вспомнила Берлин.