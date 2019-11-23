Экс-королева Малайзии Оксана Воеводина пожаловалась на счета за квартиру и врачей

Бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V модель Оксана Воеводина рассказала подписчикам, как живет после разрыва с мужем. Она поделилась, что ей приходится одной заниматься сыном, работать над проектами и оплачивать счета.

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Воеводина поделилась, что еще во время беременности ей пришлось продать роскошный подарок бывшего мужа — кольцо. Вырученные деньги она потратила на лечение в одной из зарубежных клиник.

У маленького Леона сейчас режутся зубы, и она вынуждена посыпаться каждые два часа. Ее мама ей не помогает, так как работает и воспитывает еще одну дочь. При этом 27-летней женщине нужно хорошо выглядеть, а еще на все нужны деньги.

«Я занята буквально каждую минуту — несколько бизнес-проектов, один из которых запущен, но пока не приносит прибыли — ждем первых результатов в ближайшие три месяца, второй на стадии переговоров, плюс учеба — прохожу курсы повышения квалификации», — написала Воеводина.

Предчувствуя реакцию подписчиков, она призналась, «сейчас все напишут, что я жалуюсь». На самом деле это нет — модель «просто в шоке».

Мухаммад Фарис никогда не видел сына, которому 21 ноября исполнилось полгода. Он отказался помогать Оксане материально и не хочет признавать наследника, так как уверен, что это не его ребенок.

Тем не менее, СМИ сообщили, что он решил выплатить Леону шесть миллионов рублей и создать для него трастовый фонд в размере 16 миллионов.