Экс-король Малайзии предложил Воеводиной деньги за закрытые соцсети

Бывший король Малайзии Мухаммад V предложил своей бывшей жене Оксане Воеводиной создать трастовый фонд для ее сына Леона с объемом в четверть миллиона долларов (около 16 миллионов рублей).

Как стало известно The Daily Mail, бывший король предпринял очередную попытку откупиться от своей российской жены. Он предложил Воеводиной этот фонд, а взамен она должна исключить любой контакт между ним и ребенком и вырастить его в исламских традициях с религиозным образованиям. Кроме того, он попросил ее закрыть аккаунты в соцсетях, где она выкладывает фотографии с сыном и бывшим мужем. Он также отказывается делать Леона наследником султаната Келантан.

Этот фонд будет ежемесячно выплачивать ребенку 1,5 тысячи долларов, причем по мере взросления сумма будет увеличиваться. Мухаммад V также готов заплатить россиянке 100 тысяч долларов (около 6,4 миллиона рублей) в течение 10 месяцев.

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Воеводина с предложением султана не согласна. Она намерена через суд доказать родство ребенка с членом королевской семьи и право сына на престол. По ее словам, их ребенок был зачат во время их совместного отпуска в Австралии. Однако Мухаммад V считает, что отцом ребенка может быть любой мужчина азиатской внешности.

Хотя слухи о разводе ходили еще с начала года, Воеводина признала расставание лишь в сентябре. Она сказала, что муж покинул ее в декабре прошлого года, когда она была беременной. Экс-король Малайзии развелся с россиянкой при помощи процедуры «тройной талак», согласно которой мусульманину достаточно трижды произнести слово «развод».