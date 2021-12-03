Экс-худрук МХАТа захотел вернуть спектакль с участием Бузовой

Театральный режиссер, бывший художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков рассказал о будущем спектакля «Чудесный грузин». Постановка стала скандальной из-за ситуации вокруг участия в ней телеведущей Ольги Бузовой. Экс-худрук поделился, что собирается сам основать собственный театр, который будет негосударственным и чье название пока не раскрывается.

Бояков поделился планами вернуть постановку с участием Ольги Бузовой.

«Спектакль „Чудесный грузин“, в котором Ольга играет небольшую эпизодическую, но яркую и нужную роль, мы рассматриваем. Мы чувствуем огромный запрос рынка, и может быть мы его тоже восстановим. Я думаю, что она будет с нами, если мы ее позовем», — допустил возвращение Бояков в интервью RTVI.

Новый глава театра Владимир Кехман начал свою работу с глобальных перемен. В том числе, он решил временно отменить спектакль «Чудесный грузин», объяснив это тем, что в пандемию билеты на него очень плохо продавались.

Кехман возглавил МХАТ имени Горького 27 октября. После этого в учреждении произошел ряд кадровых перестановок, в основном, в нетворческой части коллектива. Однако свой пост покинул и известный худрук театра Эдуард Бояков.