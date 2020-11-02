Экс-хоккеиста сборной России Мусатова приговорили к четырем годам колонии

Пресненский суд Москвы приговорил бывшего хоккеиста сборной России Игоря Мусатова к четырем годам колонии. Его судили за мошенничество в особо крупном размере.

Об этом РИА «Новости» рассказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

«Суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — заявила она.

Суд признал Игоря Мусатова виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Пресс-секретарь отметила, что гражданский иск потерпевшего передали для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

По данным следствия, Мусатов и два его знакомых арендовали в Москве офис, который переоборудовали под банковское помещение. Затем Мусаев предложили своему бизнес-партнеру купить у него 103 биткоина за 45 миллионов рублей.

Сделку запланировали на конец зимы в 2018 году, встречу назначили в переоборудованном офисе. Когда покупатель прибыл туда с деньгами, один из подельников Мусатова забрал у него средства и скрылся. Покупатель позвонил хоккеисту, который сначала обещал уладить проблему, но затем перестал поднимать трубку и игнорировал все звонки.

В конце 2018 года Мусатова объявили в федеральный розыск. Его удалось задержать меньше чем через год — в сентябре 2019-го.