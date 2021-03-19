Экс-глава управления делами президента умер в 74 года

Бывший начальник управления делами президента Виктор Савченко умер на 75 году жизни. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на певицу Наталью Штурм.

По данным портала «Политика сегодня», она рассказала, что была другом Савченко. Также Штурм добавила, что будет на церемонии прощания.

«Я просто с ним дружила очень много лет, 20 точно. И домой к нему ездила, и собирались мы все вместе, и на презентации моих книг он приходил всегда, и в Москве на Кутузовском я у него много раз дома была», — поделилась Штурм.