Знаменитости 24 мая 2023, 16:39 Экс-гитарист группы The Beatles Чес Ньюби умер на 82-м году жизни

Читать 360tv в

Британский музыкант, один из первых бас-гитаристов легендарной рок-группы The Beatles Чес Ньюби скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщил сайт New Musical Express.

Отмечается, что Ньюби выходил на сцену в составе рок-группы несколько раз, когда гитарист Стюарт Сатклифф оставался в Гамбурге.

Реклама

Как сообщил сайт kp.ru, Чес Ньюби покинул The Beatles ради учебы в университете, после чего его место занял музыкант Пол Маккартни.