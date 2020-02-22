Экс-футболист «Москвы» рассказал о пересадке печени

Йоп рассказал, что в 2013 году у него были проблемы с печенью, и потребовалась пересадка донорского органа. По словам футболиста, сейчас с ним все в порядке, но первое время было страшно, что чужой орган может не прижиться.

«Но я такой человек — стараюсь ко всему подходить рационально. Да, был какой-то риск, что после хирургического вмешательства долго не проживу, однако меня лечили хорошие врачи. Плюс у меня достаточно сильный организм, я же был профессиональным футболистом, и это положительно сказалось на всей этой истории. Я выдержал испытание», — поделился спортсмен.

Сейчас каждые три-пять месяцев Йоп проходит обследование. Он признал, что нужно всегда быть начеку и вовремя «реагировать на поведение организма».

Спортсмену нельзя употреблять алкоголь. Однако он признался, что может позволить себе бокал шампанского в Новый год.

«В остальном — каких-либо ограничений нет. Впрочем, я за время карьеры приучил себя к правильной еде, сбалансированной. И не изменяю старым привычкам», — рассказал Йоп.