Экс-директор «Грэмми» рассказала о коррупции в комитете премии

В апреле прошлого года предшественника Дуган уволили из-за обвинений в изнасиловании оставшейся инкогнито певицы.

Его преемница также не задержалась в директорском кресле надолго.

Дуган уволили из-за жалобы одной из сотрудниц. По словам подчиненной, директриса создала «токсичные» условия труда. Также женщину обвинили в «абьюзе», что можно трактовать как любую форму насилия — от психологического до сексуального.

В ответ Дуган обвинила руководство академии в коррупции и домогательстве. По ее словам, комитет премии продвигает «своих» артистов и продюсеров, а также вручает премии, исходя из личных либо корыстных мотивов.

Также экс-директор рассказала историю ужина с шефом, на котором тот называл ее «деткой» и пытался поцеловать.

Обелить таким образом себя Деборе Дуган не удалось. Женщину сняли с поста директора.