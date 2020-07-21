Экс-чиновница Васильева показала фото с Карденом

Бывшая чиновница Минобороны Евгения Васильева показала подписчикам свое фото с известным модельером Пьером Карденом. Она напомнила о дне рождения кутюрье и поблагодарила за творчество.

«Великому Пьеру Кардену в этом году исполнилось 98 лет! Спасибо, вам маэстро, за ваше великое творчество», — подписала снимок в Instagram Васильева.

Пьер Карден родился 2 июля 1922 года в Италии. Он основал собственный дом моды в 1950-м и стал одним из самых знаменитых модельеров. За долгие годы своей жизни он стал автором не только множества различных образов, но и обладателем почетных орденов и наград.

Известность Евгении Васильевой принесли коррупционные разборки и отставка экс-министра обороны Анатолия Сердюкова. Васильеву обвинили в мошенничестве при продаже активов военного ведомства. Она должна была провести пять лет в колонии, но в 2015 году ее освободили по УДО.

Позже Васильева взяла псевдоним EVA и занялась искусством. В 2014 году она представила свои работы на персональной выставке «Цветы из неволи».