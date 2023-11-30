Знаменитости 30 ноября 2023, 02:39 Экс-бойфренд Волочковой получил письмо от жены перед смертью Экс-бойфренд Волочковой Кузнецов получил письмо от жены перед смертью в СИЗО Freepik

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Жена бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова послала мужу письмо за день до его смерти. Об этом сообщил друг семьи адвокат Александр Бенхин в беседе с РИА «Новости».

«Знай, что я всегда с тобой и ни за что не откажусь от тебя никогда. <…> Люблю тебя очень сильно», — было сказано в послании женщины.

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Вдова Анастасия Кондрачук точно знает, что муж прочитал ее письмо, уверен собеседник агентства. Несмотря на слова поддержки, мужчина все равно умер. По словам Бенхина, подавленное состояние Кузнецова могло возникнуть из-за депрессии.

Оповещение о смерти бывшего мужа Кондрачук получила накануне. Там сказано, что мужчина скончался 28 ноября.

В последнее время Кузнецов находился под следствием из-за конфликта с супругой. В мае возлюбленные поссорились и подрались. Женщину госпитализировали, и она обратилась в полицию. Подозреваемому грозил срок до восьми лет заключения под стражу. Позже пара помирилась, но закрыть уголовное дело было нельзя из-за серьезности деяния.

Балерина Волочкова завела роман с Кузнецовым в конце позапрошлого года. В январе 2022-го они отправились в романтическое путешествие на Мальдивы, однако после отпуска расстались.

Ранее жена Сергея Кузнецова заявила, что не верит в смерть супруга. По ее словам, она не видела тела мужа.