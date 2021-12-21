Экс-адвокат Ефремова Пашаев рассказал, как актер встретит Новый год

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал NEWS.ru, как актер встретит Новый год в колонии. По его словам, Ефремов сидит в хороших условиях и «пользуется авторитетом».

«Я уверен, что Ефремов хорошо встретит Новый год, у него все будет хорошо. Он пользуется авторитетом среди сокамерников, говорят, что всё нормально. Все, что позволяет закон, он делает, недавно даже фильм снял. У него есть все условия, там же Павел Мамаев и Александр Кокорин сидели. Есть специальные колонии, куда часто журналисты ходят, чтобы показать, как у нас хорошо заключенные содержатся. С другой стороны, Ефремов же не простой гражданин, заслуженный артист России, он сможет жить нормально там, не глупый человек», — сказал Пашаев.

Михаил Ефремов отбывает наказание за смертельное ДТП, в которое он попал, находясь в алкогольном опьянении. Суд назначил ему 7,5 года заключения в колонии.