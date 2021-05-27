Экологическую квартиру Ди Каприо в Нью-Йорке выставили на продажу

Бывшая квартира американского актера Леонардо Ди Каприо в Нью-Йорке выставлена на продажу за 8,5 миллиона долларов (почти 624 миллиона рублей). Объявление опубликовано на сайте компании по обслуживанию недвижимости BHS.

Площадь апартаментов — чуть более 340 квадратных метров. Они расположены в районе Гринвич-Виллидж в здании 1897 года постройки.

В квартире расположены пять комнат, в том числе три спальни и две полноформатных ванных комнаты. Также помещение оборудовано ионизированным душем с витамином C для удаления остаточного хлора и укрепления здоровья кожи и волос, полом из сибирского дуба с терморефлексотерапией, поддерживающей осанку. Помимо этого, в апартаментах сделано освещение с учетом циркадных ритмов, антимикробное покрытие столешниц и дверей, также предлагаются чистый воздух и вода, воздуховодная ароматерапия.

Потолки достигают в высоту чуть больше трех метров.

Покупателю придется отдать за квартиру 8,5 миллиона долларов, отметила «Газета.ru». При этом на содержание жилья будет уходить 6118 долларов (449 тысяч рублей), а ежемесячный налог на недвижимость составит 4581 доллар (336 тысяч рублей).