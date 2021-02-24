Екатерину Градову похоронили на Троекуровском кладбище

Заслуженную артистку РСФСР Екатерину Градову проводили в последний путь в Москве. Актрису, известную по роли радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны», похоронили на «Аллее звезд» Троекуровского кладбища.

Могила Градовой находится на «Алле звезд» рядом с могилами народных артистов РСФСР Сергея Юрского и Валентина Гафта, поэта Анатолия Поперечного, заслуженного артиста РФ Дмитрия Брусникина, народной артистки РСФСР Киры Головко, сообщило РИА «Новости».

Градова скончалась 22 февраля в возрасте 74 лет. О смерти актрисы сообщила ее дочь Мария Миронова. Директор театра «Ленком» Марк Варшавер ранее сообщил, что причиной смерти актрисы стал инсульт. Варшавер помогал с организацией похорон. На прощании присутствовали только родственники и близкие друзья артистки.

Помимо «Семнадцати мгновений весны», Градова снималась в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Осенние свадьбы» и «Рождение».

Градова была замужем за актером Андреем Мироновым. Народная артистка СССР Вера Васильева ранее поделилась своими воспоминаниями об отношениях звездной пары.