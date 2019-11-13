Екатерину Андрееву поразил размер зарплаты Малахова

Ведущая Екатерина Андреева заявила, что была удивлена и порадовалась за Андрея Малахова, который раскрыл размер своего заработка.

Малахов назвал сумму гонорара на Первом канале Подробнее

Об этом она сообщила в эфире «Русского радио» в беседе с Аллой Довлатовой.

«Скажем вот, Андрей Малахов разговаривал недавно с Ксенией Собчак. Я была в хорошем смысле удивлена, порадовалась за него по поводу зарплаты. Я таких денег в жизни никогда не видела», — высказала свое мнение Андреева.

Довлатова ей ответила, что Малахов еще наверняка имеет доход от журнала StarHit и от корпоративов.

Андреева призналась, что Россия «мужская страна» и неравенство в ней достаточно развито, поэтому женщины получают, в том числе и на телевидении, меньше. Ведущая заявила, что подобная несправедливость допускалась в отношении некоторых ее коллег, но фамилий не назвала.

В интервью с Ксенией Собчак Андрей Малахов заявил, что на Первом канале он получал 50 тысяч долларов в месяц (3,2 миллиона рублей).

Причем сейчас на телеканале «Россия 1» он получает приблизительно такую же сумму.