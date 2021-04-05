Екатерине Стриженовой поставили имплант после падения в прямом эфире

Российской телеведущей Екатерине Стриженовой провели операцию после сложного перелома. Она опубликовала в своем Instаgrаm-аккаунте видео, в котором хирург Боткинской больницы Сергей Донченко рассказывает о процессе восстановления.

«Разъединяем мышцы, попадаем в зону перелома, делаем репозицию и после этого устанавливаем имплант — в зоне, в которой он вам мешать не будет», — уточнил специалист, обращаясь к пациентке.

Екатерина заявила, что хирург является ее «спасителем».

На днях Стриженова попала в больницу со съемочной площадки. Она оступилась и упала на руку. Рентген показал, что у ведущей перелом. Позже она сообщила, что ее прооперировали.

Знаменитость назвала свое падение самым глупым случаем, который происходил с ней в последнее время. Телеведущая подшутила над собой в стиле известной в Сети шутки. Ироничный видеоролик Стриженова разместила на своей странице в Instagram. Она призналась, что решилась посмотреть на ситуацию со стороны аккурат 1 апреля.

Посвященный падению Стриженовой ролик сделан в стиле известного мема, заканчивающегося кадром с надписью «Directed by ROBERT B. WEIDE».