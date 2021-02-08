Екатерина Жемчужная выписалась из больницы после COVID-19

Вместе со знаменитостью из медицинского учреждения был выписан и ее муж Георгий, передала «Вечерняя Москва».

«Да, выписали, мы дома», — подчеркнула Жемчужная.

Она добавила, что чувствует себя нормально. Состояние ее супруга тоже хорошее.

Напомним, что о госпитализации звезды кино стало известно в конце января. Состояние 76-летней артистки оценивалось как средней степени тяжести.

Жемчужная знакома многим по сериалу «Вечный зов», где она сыграла Зорицу. Помимо этого, она снялась в таких лентах как «Карнавал», «Цыганское счастье», «Где находится нофелет?», «Королева Марго», «Обручальное кольцо» и «Кармелита. Цыганская страсть».

Ранее Иосиф Пригожин рассказал, как перенес тяжелую форму COVID-19. Продюсер заразился коронавирусом вместе с супругой певицей Валерией во время отдыха в Дубае. В отличие от жены, которая легко перенесла заболевание, его положили в больницу. Мужчина отметил, что поначалу чувствовал себя неплохо и даже думал, что идет на поправку. Однако вскоре его состояние ухудшилось.