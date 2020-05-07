    07 мая 2020, 11:24

    Екатерина Варнава рассказала о своих пластических операциях

    Ольга Ситникова

    Российская актриса и участница юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава встретилась с журналисткой Ксенией Собчак. В интервью на YouTube-программе «Осторожно, Собчак!» звезда призналась в двух пластических операциях. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

    Актриса заметила, что за свою жизнь перенесла две пластические операции, однако свою внешность не изменяла. По словам Варнавы, она уменьшила грудь.

    Знаменитость пояснила, что первая операция прошла в Лос-Анджелесе. Хирург выполнил неаккуратный шов, который начал давить на лимфоузел. Позже появилась опухоль, ее Варнаве удалили во время операции в Москве. Артистка подчеркнула, что большая грудь вызывала у нее физический дискомфорт, поэтому она приняла решение избавиться от лишних размеров.

    Ранее Екатерина Варнава заявила, что никогда не выйдет замуж и не стремится к этому. Звезда пояснила, что «брак не так актуален сегодня» из-за ее самодостаточности. По мнению актрисы, она не создана для замужней жизни и легко относится к критике по этому поводу.