Екатерина Варнава рассказала о своих пластических операциях

Актриса заметила, что за свою жизнь перенесла две пластические операции, однако свою внешность не изменяла. По словам Варнавы, она уменьшила грудь.

Знаменитость пояснила, что первая операция прошла в Лос-Анджелесе. Хирург выполнил неаккуратный шов, который начал давить на лимфоузел. Позже появилась опухоль, ее Варнаве удалили во время операции в Москве. Артистка подчеркнула, что большая грудь вызывала у нее физический дискомфорт, поэтому она приняла решение избавиться от лишних размеров.

Ранее Екатерина Варнава заявила, что никогда не выйдет замуж и не стремится к этому. Звезда пояснила, что «брак не так актуален сегодня» из-за ее самодостаточности. По мнению актрисы, она не создана для замужней жизни и легко относится к критике по этому поводу.