Екатерина Ковальчук призвала людей не лезть в чужую личную жизнь

Актриса Екатерина Ковальчук написала пост в Instagram с призывом не лезть в чужую личную жизнь. Очевидно, пост относится к обсуждению слухов о романе актрисы с комиком Гариком Харламовым, написало ИА Nation News.

Сам факт отношений актриса отрицать не стала, но призвала людей заниматься своей жизнью, а не чужой.

«Люди! Успокойтесь. Хватит жить чужими жизнями, займитесь своей! Она же такая прекрасная! Уникальная. Неповторимая. Будьте счастливы и любимы», — написала Ковальчук.

Слухи о романе Ковальчук и Харламова появились еще в прошлом году, когда они вместе снимались в сериале «Гусар», и с тех пор не утихают. Поклонники даже начали собственное расследование и установили, что актриса и комик одновременно отдыхали в одном отеле, хотя совместных фото никто из них не публиковал.