20 июля 2020, 16:52
Екатерина Климова «подогрела» слухи о замужестве
Екатерина Климова, российская звезда российских телесериалов, «подогрела» слухи о своем замужестве. На безымянном пальце у нее заметили золотое кольцо, похожее на обручальное. Об этом сообщил сайт teleprogramma.pro.
Екатерина Вуличенко, подруга артистки, выложила в Instagram небольшой ролик, на котором видно, как Климова что-то поправляет на правой руке. На безымянном пальце видно большое золотое кольцо.
Сайт «Утро.ру» напомнил, что Климова уже трижды была замужем, у нее четверо детей. Она считает, что не может построить длительных отношений из-за того, что слишком много времени уделяет сцене.