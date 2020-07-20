Екатерина Климова «подогрела» слухи о замужестве

Екатерина Вуличенко, подруга артистки, выложила в Instagram небольшой ролик, на котором видно, как Климова что-то поправляет на правой руке. На безымянном пальце видно большое золотое кольцо.

Сайт «Утро.ру» напомнил, что Климова уже трижды была замужем, у нее четверо детей. Она считает, что не может построить длительных отношений из-за того, что слишком много времени уделяет сцене.